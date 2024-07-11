Лето 2024 - Николаев 10 июля побил температурный рекорд

Плавятся даже приборы в автомобиле — Николаев накрыла рекордная жара за последние 25 лет
В Николаеве в среду, 10 июля, температура воздуха превысила +40°С и побила исторический рекорд. Доходило даже до того, что в авто начинали плавиться приборные панели.
Об этом сообщила замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "РБК-Украина".
Николаев побил температурный рекорд
По ее словам, погода в городе установила рекорд нынешним летом.
"Пока у нас есть только один рекорд. Это Николаев, где температура вчера была 40,5°С. Это рекорд для Николаева за всю историю наблюдений как для этого месяца, так для всего лета", — сказала синоптик.
По ее словам, до этого температура воздуха в Николаеве прогревалась до 40 градусов. Подтверждением этому послужили опубликованные в сети кадры расплавленной приборной панели в одном из автомобилей. Как сообщается, их удалось снять именно в Николаеве.
Кроме того, по словам синоптика, в Николаевской области температура сегодня еще выше: в Вознесенске, она поднялась до 41°С!
По данным Укргидрометцентра, еще один рекорд, однако рекорд одного дня был установлен и в Харькове.
Напомним, ранее мы сообщали, что метеорологи всего мира запаниковали из-за того, что этим летом многие страны на разных континентах столкнулись с агрессивно высокой температурой воздуха.
А также мы сообщали, что во многих странах мира ученые ждут нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.
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