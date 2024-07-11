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Плавятся даже приборы в автомобиле — Николаев накрыла рекордная жара за последние 25 лет

11 июля 2024 18:38
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Лето 2024 - Николаев 10 июля побил температурный рекорд
Охлаждающая арка в Николаеве. Фото: Николаевский городской совет
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Николаеве в среду, 10 июля, температура воздуха превысила +40°С и побила исторический рекорд. Доходило даже до того, что в авто начинали плавиться приборные панели.

Об этом сообщила замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "РБК-Украина".

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Николаев побил температурный рекорд

По ее словам, погода в городе установила рекорд нынешним летом.

"Пока у нас есть только один рекорд. Это Николаев, где температура вчера была 40,5°С. Это рекорд для Николаева за всю историю наблюдений как для этого месяца, так для всего лета", — сказала синоптик.

По ее словам, до этого температура воздуха в Николаеве прогревалась до 40 градусов. Подтверждением этому послужили опубликованные в сети кадры расплавленной приборной панели в одном из автомобилей. Как сообщается, их удалось снять именно в Николаеве.

Кроме того, по словам синоптика, в Николаевской области температура сегодня еще выше: в Вознесенске, она поднялась до 41°С!

По данным Укргидрометцентра, еще один рекорд, однако рекорд одного дня был установлен и в Харькове.

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Карта температурных рекордов в Украине. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы сообщали, что метеорологи всего мира запаниковали из-за того, что этим летом многие страны на разных континентах столкнулись с агрессивно высокой температурой воздуха.

А также мы сообщали, что во многих странах мира ученые ждут нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.

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