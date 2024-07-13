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Україна опинилася у центрі температурної аномалії — подробиці

13 липня 2024 08:46
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Спека в України — у Європі температурна аномалія
Дівчата гуляють містом і п'ють воду через спеку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення температури повітря.

Це можна побачити на кліматичній карті Climatebook.

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На карті позначені температурні відхилення від норми на найближчий тиждень. Що темніший колір на карті, тим сильніші відхилення.

Найважча ситуація окрім України спостерігається у Румунії та Болгарії. Температура повітря настільки висока, що представляє загрозу для здоров'я і навіть життя людей. Також внаслідок високої температури повітря пошкоджень зазнають транспортні засоби.

кліматична карта
Кліматична карта Європи. Фото: Climatebook

Нагадаємо, через сильну спеку автомобіль у Дніпрі розігрівся до смертельно небезпечних показників. Температура в салоні сягнула +75 °С. 

Також ми повідомляли, що днями в Миколаєві температура повітря перевищила +40 °С. Через це в автомобілях почали плавитися панелі приладів.

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