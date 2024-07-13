Спека в України — у Європі температурна аномалія

Україна опинилася у центрі температурної аномалії — подробиці
Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення температури повітря.
Це можна побачити на кліматичній карті Climatebook.
Температурна аномалія в Україні
На карті позначені температурні відхилення від норми на найближчий тиждень. Що темніший колір на карті, тим сильніші відхилення.
Найважча ситуація окрім України спостерігається у Румунії та Болгарії. Температура повітря настільки висока, що представляє загрозу для здоров'я і навіть життя людей. Також внаслідок високої температури повітря пошкоджень зазнають транспортні засоби.
Нагадаємо, через сильну спеку автомобіль у Дніпрі розігрівся до смертельно небезпечних показників. Температура в салоні сягнула +75 °С.
Також ми повідомляли, що днями в Миколаєві температура повітря перевищила +40 °С. Через це в автомобілях почали плавитися панелі приладів.
Читайте Новини.LIVE!