Жара в Украине - в Европе температурная аномалия

Девушки гуляют по городу и пьют воду из-за жары. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина находится в эпицентре температурной аномалии. На территории нашего государства наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха.

Это можно увидеть на климатической карте Climatebook.

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Температурная аномалия в Украине

На карте отмечены температурные отклонения от нормы на ближайшую неделю. Чем темнее цвет на карте, тем сильнее отклонения.

Самая тяжелая ситуация, кроме Украины, наблюдается в Румынии и Болгарии. Температура воздуха настолько высокая, что представляет угрозу здоровью и даже жизни людей. Также в результате высокой температуры воздуха повреждения испытывают транспортные средства.

Климатическая карта Европы. Фото: Climatebook

Напомним, из-за сильной жары автомобиль в Днепре разогрелся до смертельно опасных показателей. Температура в салоне достигла +75 °С.

Также мы сообщали, что на днях в Николаеве температура воздуха превысила 40 °С. Из-за этого в автомобилях начали плавиться приборные панели.