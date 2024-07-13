Прогноз погоди в Україні на суботу, 13 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Дівчина страждає через спеку. Фото ілюстративне: 5.ua

Погода в Україні в суботу, 13 липня, буде суха та спекотна. Короткочасні дощ і гроза можливі лише на крайньому заході.

Про це в п'ятницю, 12 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 13 липня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Температура вночі становитиме +20...+25 °С, а вдень сильна спека +35...+39 °С. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями очікується надзвичайна спека +40...+41 °С. У Карпатах та на сході країни вночі +17...+22 °С, а вдень +30...+34 °С. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

На Київщині буде суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме +20...+25 °С, а вдень +35...+39 °С. У Києві вночі +22...+24 °С, а вдень +35...+37 °С. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Українського гідрометцентру

Через очікувані опади на окремих рiчках басейну Днiстра (у Львiвській та Івано-Франківській областях) очiкується формування швидкоплинних локальних дощових паводкiв із пiдвищенням рiвнiв води на 0,5–1,5 метра над рівнями станом на 08:00 11 липня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву (І рiвень небезпеки — жовтий).

У мiсцях проходження iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. У гiрських районах iснує загроза сходження локальних невеликих селевих потоків (І рiвень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

У суботу та неділю, 13 і 14 липня, Україні, крім Запорізької, Рівненської, Закарпатської (14 липня й Волинської області) областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — попереджають синоптики.

Температурні рекорди в Україні

Карта "Температурні рекорди в Україні станом на 11 липня" від Українського гідрометцентру

У четвер, 11 липня, в багатьох областях України зафіксували надзвичайно високі температурні показники. Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати на 1–3 °С.

Як допомогти у спеку тваринам

Людина дає собаці, що страждає від спеки, пити

Для тварин літня спека небезпечна так само , як і для людей.

Щоб допомогти чотирилапим пережити спеку, треба:

залишати доступ до чистої та свіжої води;

брати пляшку з водою для тварини на прогулянку;

змочувати водою нашийник, подушки лап і живіт тварини;

у жодному разі не залишати тварин у закритих автомобілях, адже температура всередині машини може швидко зрости до небезпечних показників.

Прогноз Наталки Діденко

Карта середніх температур у різних країнах світу

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 13 липня, люта спека буде на кілька градусів меншою в Сумській і Харківській областях. Там, а також у Криму температура повітря становитиме +30...+34 °С. На решті території України буде сильна спека, протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +35...+40 °С, а в південній частині — до +38...+42 °С.

Усюди буде сухо. У Києві температура повітря сягне +37 °С.

"Обов'язково, обов'язково захищайте голову капелюхом... Коли є потреба вийти з квартири чи будинку, не забудьте воду", — радить синоптикиня.

Також Наталка Діденко розповіла, як діяти у разі теплового удару.

Що робити при тепловому ударі:

пройти в тінь чи хоча б під парасолю;

зняти верхній одяг;

пити маленькими ковтками воду;

покласти на лоба, скроні та під потилицю рушник чи серветку, змочені холодною водою, або шматочки льоду;

за можливості створити хоча б мінімальний протяг, увімнути вентилятор.

Чого не можна робити при тепловому ударі:

різко охолоджуватися;

мастити уражені ділянки засобами, що містять спирт, жирні мазі або олії.

Нагадаємо, через сильну спеку автомобіль у Дніпрі розігрівся до смертельно небезпечних показників. Температура в салоні сягнула +75 °С.

Також ми повідомляли, що днями в Миколаєві температура повітря перевищила +40 °С. Через це в автомобілях почали плавитися панелі приладів.