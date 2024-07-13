Прогноз погоди в Україні на суботу, 13 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Спека сягне +42 °С, а дощів чекати не варто — яку погоду обіцяють синоптики в Україні сьогодні
Погода в Україні в суботу, 13 липня, буде суха та спекотна. Короткочасні дощ і гроза можливі лише на крайньому заході.
Про це в п'ятницю, 12 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 13 липня
Температура вночі становитиме +20...+25 °С, а вдень сильна спека +35...+39 °С. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями очікується надзвичайна спека +40...+41 °С. У Карпатах та на сході країни вночі +17...+22 °С, а вдень +30...+34 °С. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.
На Київщині буде суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме +20...+25 °С, а вдень +35...+39 °С. У Києві вночі +22...+24 °С, а вдень +35...+37 °С. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Через очікувані опади на окремих рiчках басейну Днiстра (у Львiвській та Івано-Франківській областях) очiкується формування швидкоплинних локальних дощових паводкiв із пiдвищенням рiвнiв води на 0,5–1,5 метра над рівнями станом на 08:00 11 липня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву (І рiвень небезпеки — жовтий).
У мiсцях проходження iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. У гiрських районах iснує загроза сходження локальних невеликих селевих потоків (І рiвень небезпеки — жовтий).
Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
У суботу та неділю, 13 і 14 липня, Україні, крім Запорізької, Рівненської, Закарпатської (14 липня й Волинської області) областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — попереджають синоптики.
Температурні рекорди в Україні
У четвер, 11 липня, в багатьох областях України зафіксували надзвичайно високі температурні показники. Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати на 1–3 °С.
Як допомогти у спеку тваринам
Для тварин літня спека небезпечна так само , як і для людей.
Щоб допомогти чотирилапим пережити спеку, треба:
- залишати доступ до чистої та свіжої води;
- брати пляшку з водою для тварини на прогулянку;
- змочувати водою нашийник, подушки лап і живіт тварини;
- у жодному разі не залишати тварин у закритих автомобілях, адже температура всередині машини може швидко зрости до небезпечних показників.
Прогноз Наталки Діденко
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 13 липня, люта спека буде на кілька градусів меншою в Сумській і Харківській областях. Там, а також у Криму температура повітря становитиме +30...+34 °С. На решті території України буде сильна спека, протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +35...+40 °С, а в південній частині — до +38...+42 °С.
Усюди буде сухо. У Києві температура повітря сягне +37 °С.
"Обов'язково, обов'язково захищайте голову капелюхом... Коли є потреба вийти з квартири чи будинку, не забудьте воду", — радить синоптикиня.
Також Наталка Діденко розповіла, як діяти у разі теплового удару.
Що робити при тепловому ударі:
- пройти в тінь чи хоча б під парасолю;
- зняти верхній одяг;
- пити маленькими ковтками воду;
- покласти на лоба, скроні та під потилицю рушник чи серветку, змочені холодною водою, або шматочки льоду;
- за можливості створити хоча б мінімальний протяг, увімнути вентилятор.
Чого не можна робити при тепловому ударі:
- різко охолоджуватися;
- мастити уражені ділянки засобами, що містять спирт, жирні мазі або олії.
Нагадаємо, через сильну спеку автомобіль у Дніпрі розігрівся до смертельно небезпечних показників. Температура в салоні сягнула +75 °С.
Також ми повідомляли, що днями в Миколаєві температура повітря перевищила +40 °С. Через це в автомобілях почали плавитися панелі приладів.
Читайте Новини.LIVE!