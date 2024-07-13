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Зной достигнет +42 °С, а дождей ждать не стоит — какую погоду обещают синоптики в Украине сегодня

13 июля 2024 05:10
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на субботу, 13 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Девушка страдает из-за жары. Фото иллюстративное: 5.ua
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в субботу, 13 июля, будет сухой и жаркой. Кратковременные дожди и грозы возможны только на крайнем западе.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 13 июля

Прогноз погоды в Украине на 13 июля.
Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Температура ночью будет +20...+25 °С, а днем ожидается сильная жара +35...+39 °С. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара +40...+41 °С. В Карпатах и на востоке страны ночью +17...+22 °С, а днем +30...+34 °С. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

В Киевской области будет сухая и жаркая погода. Температура ночью составит +20...+25 °С, а днем +35...+39 °С. В Киеве ночью +22...+24°С, а днем +35...+37°С. Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Где в Украине ожидаются опасные гидрологические явления 13 июля
Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

Из-за ожидаемых осадков на отдельных реках бассейна Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) ожидается формирование быстротечных локальных дождевых паводков с повышением уровней воды на 0,5–1,5 метра над уровнями по состоянию на 08:00 11 июля. Местами возможен выход воды на пойму (I уровень опасности — желтый).

В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах существует угроза схождения локальных небольших селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность в Украине, карта по состоянию на 14 июля
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В субботу и воскресенье, 13 и 14 июля, в Украине, кроме Запорожской, Ровенской, Закарпатской (14 июля и Волынской области) областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — предупреждают синоптики.

Температурные рекорды в Украине

Какие температурные рекорды зафиксировали в Украине 11 июля
Карта "Температурные рекорды в Украине по состоянию на 11 июля" от Украинского гидрометцентра

В четверг, 11 июля, во многих областях Украины зафиксировали очень высокие температурные показатели. Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты на 1–3 °С.

Как помочь в жару животным

Собака пьет воду из бутылки
Человек дает собаке, страдающей от жары, пить

Для животных летняя жара опасна так же, как и для людей.

Чтобы помочь четверолапым пережить жару, нужно:

  • оставлять доступ к чистой и свежей воде;
  • брать бутылку с водой для животного на прогулку;
  • смачивать водой ошейник, подушки лап и живот животного;
  • ни в коем случае не оставлять животных в закрытых автомобилях, ведь температура внутри машины может быстро возрасти до опасных показателей.

Прогноз Наталки Диденко

Какая средняя температура воздуха в июле 2024 года в разных странах мира
Карта средних температур в разных странах мира

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в субботу, 13 июля, лютая жара будет на несколько градусов меньше в Сумской и Харьковской областях. Там, а также в Крыму, температура воздуха будет составлять +30...+34 °С. На остальной территории Украины будет сильная жара, в течение дня столбики термометров поднимутся до +35…+40 °С, а в южной части — до +38…+42 °С.

Всюду будет сухо. В Киеве температура воздуха составит +37 °С.

"Обязательно, обязательно защищайте голову шляпой... Когда есть необходимость выйти из квартиры или дома, не забудьте воду", — советует синоптик.

Также Наталка Диденко рассказала, как действовать в случае теплового удара.

Что делать при тепловом ударе:

  • пройти в тень или хотя бы под зонт;
  • снять верхнюю одежду;
  • пить маленькими глотками воду;
  • положить на лоб, виски и под затылок полотенце или салфетку, смоченные холодной водой, или кусочки льда;
  • по возможности создать хотя бы минимальный сквозняк, включить вентилятор.

Чего нельзя делать при тепловом ударе:

  • резко охлаждаться;
  • мазать пораженные участки средствами, содержащими спирт, жирные мази или масла.

Напомним, из-за сильной жары автомобиль в Днепре разогрелся до смертельно опасных показателей. Температура в салоне достигла +75 °С.

Также мы сообщали, что на днях в Николаеве температура воздуха превысила 40 °С. Из-за этого в автомобилях начали плавиться приборные панели.

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