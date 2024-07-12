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В Україні встановили нові історичні температурні рекорди — в яких областях пекельна спека

12 липня 2024 18:06
Світлана Силенко - Редактор
Рекордна жара в України — де 11 липня було найспекотніше
Люди прогулюються містом в спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE.
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 11 липня, синоптики зафіксували рекордні температурні показники в Україні. Найбільша спека панувала у Миколаївській області, де позначка на термометрі досягла +40,2°С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook у п'ятницю, 12 липня.

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Температурний рекорд в Україні 11 липня

Згідно з даними метеорологічних станцій, денні максимуми температури 11 липня в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекорди для цієї дати. Температура перевищила попередні значення на 1-3°С.

Максимальна спека спостерігалася на півдні України. У Миколаївській області — температура сягала до +40,2°С, а на Херсонщині до +39°С.

Найбільш прохолодними регіонами у четвер, 11 липня, виявилися Тернопільський та Львівський, температура там коливалася у межах +33°С.

Температура в Україні 11 липня
Температурні рекорди в Україні 11 липня. ФОТО: Укргідрометцентр 

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив українців про чергове посилення спеки найближчим часом. У цей період температура буде +33…+38 °С, а у південних та центральних областях місцями розігріє до +40…+42 °С.

Раніше ми писали, що науковці попередили про неймовірну високу температуру за всю історію. Цього літа багато країн на різних континентах зіштовхнулися з агресивно високими температурами. Така спека на початку літа ставить під загрозу життя людей по всьому світу.

Через жарку погоду у Львівській області навіть було введено обмеження руху для великовагового транспорту

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