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В Украине установили новые исторические температурные рекорды — в каких областях адская жара

12 июля 2024 18:06
Светлана Силенко - Редактор
Рекордная жара в Украине - где 11 июля было самое жаркое
Люди ходят по городу в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE.
Светлана Силенко - Редактор

В четверг синоптики зафиксировали рекордные температурные показатели в Украине. Наибольшая жара была в Николаевской области, где отметка на термометре достигла +40,2°С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook в пятницу, 12 июля.

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Температурный рекорд в Украине 11 июля

Согласно данным метеорологических станций, дневные максимумы температуры 11 июля в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекорды для этой даты. Температура превысила предыдущие значения на 1-3°С.

Максимальная жара наблюдалась на юге Украины. В Николаевской области температура достигала до +40,2°С, а в Херсонской области до +39°С.

Наиболее прохладными регионами в четверг, 11 июля, оказались Тернопольский и Львовский, температура там колебалась в пределах +33°С.

Температура в Украине 11 июля
Температурные рекорды на Украине 11 июля. ФОТО: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев об очередном усилении жары в ближайшее время. В этот период температура будет +33…+38 °С, а в южных и центральных областях местами разогреет до +40…+42 °С.

Ранее мы писали, что ученые предупредили о невероятно высокой температуре за всю историю. Этим летом многие страны на разных континентах столкнулись с агрессивно высокими температурами . Такая жара в начале лета ставит под угрозу жизнь людей во всем мире.

Из-за жаркой погоды во Львовской области даже было введено ограничение движения для тяжеловесного транспорта .

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