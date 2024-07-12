В Україну мчить нова порція африканського повітря, стане ще спекотніше, - синоптик

Температура підніметься до 60 градусів — в Україну мчить нова порція африканського повітря
Похолодання в Україні найближчими днями не буде. Натомість очікується чергове посилення спеки.
Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.
Попередження про аномальну спеку
"На жаль, до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Більше того, з 15 по 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України", — повідомив синоптик.
У цей період температура буде +33…+38 °С, а у південних та центральних областях місцями розігріє до +40…+42 °С. Середньодобова температура, відповідно, може досягати і перевищувати +30 °С, що на 6-11 градусів вище за кліматичну норму.
Синоптик пояснив, що додатковому прогріву повітря у ці дні сприятиме низька відносна вологість повітря, малохмарне небо, місцеві фізико-географічні особливості, а також синоптичні процеси з південного заходу.
"Виходить, що до місцевих факторів додасться також нова порція африканського повітря і на тлі висотного субтропічного гребеня призведе до рекордних температур у більшості областей", — каже фахівець.
Він нагадав, що найвища зафіксована температура в Україні становить +42 °С. Така спека була у Луганську у серпні 2010 року.
"Тому протягом найближчого тижня є всі шанси повторення або навіть перекриття цього рекорду", — попередив Ігор Кібальчич.
Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.
А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.
Читайте Новини.LIVE!