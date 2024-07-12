В Україну мчить нова порція африканського повітря, стане ще спекотніше, - синоптик

Сильна спека. Фото: enovosty.com

Похолодання в Україні найближчими днями не буде. Натомість очікується чергове посилення спеки.

Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

Читайте також:

Попередження про аномальну спеку

"На жаль, до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Більше того, з 15 по 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України", — повідомив синоптик.

У цей період температура буде +33…+38 °С, а у південних та центральних областях місцями розігріє до +40…+42 °С. Середньодобова температура, відповідно, може досягати і перевищувати +30 °С, що на 6-11 градусів вище за кліматичну норму.

Синоптик пояснив, що додатковому прогріву повітря у ці дні сприятиме низька відносна вологість повітря, малохмарне небо, місцеві фізико-географічні особливості, а також синоптичні процеси з південного заходу.

"Виходить, що до місцевих факторів додасться також нова порція африканського повітря і на тлі висотного субтропічного гребеня призведе до рекордних температур у більшості областей", — каже фахівець.

Він нагадав, що найвища зафіксована температура в Україні становить +42 °С. Така спека була у Луганську у серпні 2010 року.

"Тому протягом найближчого тижня є всі шанси повторення або навіть перекриття цього рекорду", — попередив Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.