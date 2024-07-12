В Украину мчится новая порция африканского воздуха, станет еще жарче, - синоптик

Температура поднимется до 60 градусов — в Украину несется новая порция африканского воздуха
Похолодание в Украине в ближайшие дни не будет. В то же время ожидается очередное усиление жары.
Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.
Предупреждение об аномальной жаре
"К сожалению, до конца второй декады июля заметного понижения температуры воздуха не предвидится. Более того, с 15 по 19 июля произойдет некоторое усиление жары и ее распространение на северные и частично западные регионы Украины", — сообщил синоптик.
В этот период температура будет +33…+38 °С, а в южных и центральных областях местами разогреет до +40…+42 °С. Среднесуточная температура, соответственно, может достигать и превышать +30 °С, что на 6-11 градусов выше климатической нормы.
Синоптик пояснил, что дополнительному прогреву воздуха в эти дни будет способствовать низкая относительная влажность воздуха, облачное небо, местные физико-географические особенности, а также синоптические процессы с юго-запада.
"Получается, что к местным факторам прибавится также новая порция африканского воздуха и на фоне высотного субтропического гребня приведет к рекордным температурам в большинстве областей", — говорит специалист.
Он напомнил, что самая высокая зафиксированная температура в Украине составляет +42 °С. Такая жара была в Луганске в августе 2010 года.
"Поэтому в ближайшую неделю есть все шансы повторения или даже перекрытия этого рекорда", — предупредил Игорь Кибальчич.
Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.
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