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Температура поднимется до 60 градусов — в Украину несется новая порция африканского воздуха

12 июля 2024 13:23
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В Украину мчится новая порция африканского воздуха, станет еще жарче, - синоптик
Сильная жара. Фото: enovosty.com
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Похолодание в Украине в ближайшие дни не будет. В то же время ожидается очередное усиление жары.

Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

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"К сожалению, до конца второй декады июля заметного понижения температуры воздуха не предвидится. Более того, с 15 по 19 июля произойдет некоторое усиление жары и ее распространение на северные и частично западные регионы Украины", — сообщил синоптик.

В этот период температура будет +33…+38 °С, а в южных и центральных областях местами разогреет до +40…+42 °С. Среднесуточная температура, соответственно, может достигать и превышать +30 °С, что на 6-11 градусов выше климатической нормы.

Синоптик пояснил, что дополнительному прогреву воздуха в эти дни будет способствовать низкая относительная влажность воздуха, облачное небо, местные физико-географические особенности, а также синоптические процессы с юго-запада.

"Получается, что к местным факторам прибавится также новая порция африканского воздуха и на фоне высотного субтропического гребня приведет к рекордным температурам в большинстве областей", — говорит специалист.

Он напомнил, что самая высокая зафиксированная температура в Украине составляет +42 °С. Такая жара была в Луганске в августе 2010 года.

"Поэтому в ближайшую неделю есть все шансы повторения или даже перекрытия этого рекорда", — предупредил Игорь Кибальчич.

Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

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