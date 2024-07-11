Погода в Україні 12 липня — народний синоптик Діденко дала прогноз

Спекотна погода. Фото: expert.in.ua

В Україні у більшості областей удень, 12 липня, очікується температура повітря +35...+40 °C. Істотних дощів очікувати не варто, але в деяких регіонах будуть сильні штормові вітри.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Діденко наголосила, що в південних регіонах очікується +37...+42 °C, у західних областях і в прикордонних районах Сумщини та Харківщини впродовж дня буде +31...+34 °C. Пікові дні спеки триватимуть з 13 по 16 липня.

За словами Діденко, вітер 12 липня буде східних напрямків, невеликий або помірний. При цьому в Криму та Приазов'ї очікуються сильні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

"Якісь істотні дощі в Україні 12-го липня — навряд, хіба на Волині подекуди бризне дощиком", — зазначила Діденко.

Синоптик також пояснила, що потужний антициклон блокує проникнення на територію України атлантичної чи будь-якої іншої вологи та свіжості.

Погода у Києві

Мешканцям столиці 12 липня передбачається сильна спека з максимальною температурою повітря +34...+36 °C.

Поступове послаблення спеки очікується лише 20 липня.

Прогностична діаграма для Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.