Погода в Украине 12 июля — народный синоптик Диденко дала прогноз

Жаркая погода. Фото: expert.in.ua

В Украине в большинстве областей днем, 12 июля, ожидается температура воздуха +35...+40 °C. Существенных дождей не стоит ожидать, но в некоторых регионах будут сильные штормовые ветры.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 12 июля

Диденко отметила, что в южных регионах ожидается +37...+42 °C, в западных областях и в приграничных районах Сумщины и Харьковщины в течение дня будет +31...+34 °C. Пиковые дни жары продлятся с 13 по 16 июля.

По словам Диденко, ветер 12 июля будет восточных направлений, небольшой или умеренный. При этом в Крыму и Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"Какие-то существенные дожди в Украине 12 июля — вряд ли, разве на Волыни кое-где брызнет дождем", — отметила Диденко.

Синоптик также пояснила, что мощный антициклон блокирует проникновение на территорию Украины атлантической или любой другой влаги и свежести.

Погода в Киеве

Жителям столицы 12 июля ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +34...+36 °C.

Постепенное ослабление жары ожидается только 20 июля.

Прогностическая диаграмма Киева. Фото: скриншот

Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.