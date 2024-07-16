Аномальная жара в Европе — синоптики прогнозируют новые рекорды

Женщина пьет воду в автомобиле. Фото иллюстративное: pexels

Синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Аномальную жару исследователи в этом году связывают с природным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, в настоящее время наблюдается невиданная за всю историю температура воздуха, превышающая +48 °C.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

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Температурная карта. Фото: windy.com

Жаркие прогнозы синоптиков

По информации медиков, такая жара не проходит бесследно для организма человека. По новому исследованию, только в прошлом году от жары в Европе погибли 60 000 человек.

В течение июня Италия, Германия, Испания, Франция, Польша и Украина переживают рекордную жару. Эксперты предупреждают, что +48 °C — это еще не предел, а только начало. Изменения в климате исследователи объясняют природным явлением Эль-Ниньо, которое влияет на экологию, здоровье людей, доступность воды и пищи в глобальном масштабе.

Природное явление Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — природное явление, которое нагревает Тихий океан: феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной примерно на 3 °C. Обратный процесс, когда она становится холоднее, называется Ла-Нинья.

"Эти термины переводятся с испанского как "мальчик" и "девочка" соответственно. Эти явления происходят каждые 2-7 лет, влияя на климат в разных уголках Земли. 3 °C могут показаться незначительными, однако этого изменения достаточно, чтобы нарушить погодные условия в глобальном масштабе", — говорится в публикации.

Опасность теплового удара

Как пишет научный журнал Nature, в прошлом году от жары в Европе погибли 60 тысяч человек. И это при том, что температуры прошлым летом были значительно ниже. От жары в первую очередь страдают люди с сердечно-сосудистыми болезнями и почечной недостаточностью.

Заболевания, связанные с жарой, например, солнечный удар, возникают, когда тело не может должным образом охлаждаться. Это может привести к серьезному повреждению мозга и других

Симптомы теплового удара. Фото: Минздрав Украины

Напомним, в Киеве ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта. Причиной является высокая температура воздуха.

Ранее мы писали, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на нашей территории наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха. Так, 11 июля, жарче всего по сравнению с другими областями было на Николаевщине, где воздух прогрелся до +40,2 °C.

Сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля. В свою очередь страдают от жары также и центральные области, в частности Черкасская, где в результате высокой температуры взорвался автомобиль.