Магнитные бури 20 июля – как прогноз сегодня повлияет на метеозависимых людей

Женщина хочет принять таблетки от головной боли. Фото: Lucidwaters/Depositphotos

Прогноз магнитных бурь в субботу, 20 июля, нельзя считать слишком обнадеживающим, поскольку магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако масштабного влияния специалисты не ожидают — за последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Такая информация сообщается в обновленном прогнозе на Meteoprog.

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Магнитные бури 20 июля

По данным экспертов, за последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С. Как правило, подобная солнечная активность практически не влияет на Землю. Впрочем, метеозависимым следует быть осторожными, поскольку, кроме влияния космоса, негативные последствия может нести и жара.

В прогнозе отмечается, что геомагнитное поле будет периодически варьироваться от спокойного до активного уровня. Ожидается, что в этот день солнечная активность будет умеренной, впрочем, существует небольшая вероятность вспышки класса X.

Солнечная активность на 20 июля

• Возможность малого геомагнитного шторма – 10%

• Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

• Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 60%

• Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 15%

• Количество солнечных пятен – 87.

Следует напомнить, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Ежедневный мониторинг прогноза может помочь контролировать факторы риска инфарктов, инсультов и других болезней.

Женщина страдает от чрезмерной головной боли. Фото: Depositphotos

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Специалисты предупреждают, что магнитные бури обладают способностью негативно влиять на самочувствие и физическое состояние метеозависимых, людей пожилого возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Как известно, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Во время магнитных бурь метеозависимые страдают от следующих симптомов:

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

головная боль;

боли в спине, мышцах и суставах;

бессонница;

головокружение.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям:

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

высыпаться – спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, аномальную жару исследователи в этом году связывают с природным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, наблюдалась невиданная за всю историю температура воздуха, превышающая +48 °C.

Как мы сообщали ранее, сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение последней недели. В свою очередь страдают от жары также и центральные области, в частности Черкасская, где в результате высокой температуры взорвался автомобиль .