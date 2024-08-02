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Прихована загроза для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

2 серпня 2024 13:30
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 2 серпня — прогноз для метеозалежних
Дівчина страждає від сильної мігрені через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Магнітні бурі 2 серпня зберігатимуть приховану загрозу для метеозалежних людей. Попри те, що земна магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані, суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів С-класу та вісім спалахів М-класу, найбільшим з яких став спалах М6,3. Ці спалахи — середні з великих спалахів, які здатні викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі та спровокувати легкий космічний вихор.

Сьогодні геомагнітне поле коливатиметься на рівні від спокійного до активного. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 2 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність М-спалахів — 75%
  • Ймовірність Х-спалахів — 25%;
  • Кількість сонячних плям — 136.
магнітні бурі 2 серпня
Жінка під впливом магнітної бурі. Джерело: freepik

 

Як захиститися від магнітних бур

Шкода від магнітних бур негативно впливає до розвитку серцево-судинних та вегето-судинних вад, які інколи можуть мати фатальні наслідки. Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше українські полярники помітили над станцією "Академік Вернадський" зоряне небо, попри те, що на Південному полюсі зазвичай хмарно.

Також нещодавно на швидкості майже 135 тисяч кілометрів за годину комета Галея максимально близько пролетіла від Землі, і тепер її побачити можна буде через 68 років.

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