Магнитные бури 2 августа — прогноз для метеозависимых

Скрытая угроза для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 2 августа будут сохранять скрытую угрозу для метеозависимых людей. Несмотря на то, что земная магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 2 августа
За последние 24 часа солнечная активность была высокой. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек С-класса и восемь вспышек М-класса, самой большой из которых стала вспышка М6,3. Эти вспышки — средние из больших вспышек, которые способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и спровоцировать легкий космический вихрь.
Сегодня геомагнитное поле будет колебаться на уровне от спокойного до активного. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность на 2 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность М-вспышек — 75%
- Вероятность Х-вспышек — 25%;
- Количество солнечных пятен — 136.
Как защититься от магнитных бурь
Вред от магнитных бурь негативно влияет на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых пороков, которые иногда могут иметь фатальные последствия. Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, ранее украинские полярники заметили над станцией "Академик Вернадский" звездное небо, несмотря на то, что на Южном полюсе обычно облачно.
Также недавно на скорости почти 135 тысяч километров в час комета Галея максимально близко пролетела от Земли и теперь ее увидеть можно будет через 68 лет.
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