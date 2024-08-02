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Скрытая угроза для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

2 августа 2024 13:30
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 2 августа — прогноз для метеозависимых
Девушка страдает от сильной мигрени из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

Магнитные бури 2 августа будут сохранять скрытую угрозу для метеозависимых людей. Несмотря на то, что земная магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 2 августа

За последние 24 часа солнечная активность была высокой. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек С-класса и восемь вспышек М-класса, самой большой из которых стала вспышка М6,3. Эти вспышки — средние из больших вспышек, которые способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и спровоцировать легкий космический вихрь.

Сегодня геомагнитное поле будет колебаться на уровне от спокойного до активного. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 2 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность М-вспышек — 75%
  • Вероятность Х-вспышек — 25%;
  • Количество солнечных пятен — 136.
магнитные бури 2 августа
Женщина под влиянием магнитной бури. Источник: freepik

 

Как защититься от магнитных бурь

Вред от магнитных бурь негативно влияет на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых пороков, которые иногда могут иметь фатальные последствия. Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее украинские полярники заметили над станцией "Академик Вернадский" звездное небо, несмотря на то, что на Южном полюсе обычно облачно.

Также недавно на скорости почти 135 тысяч километров в час комета Галея максимально близко пролетела от Земли и теперь ее увидеть можно будет через 68 лет.

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