Магнитные бури 2 августа — прогноз для метеозависимых

Девушка страдает от сильной мигрени из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 2 августа будут сохранять скрытую угрозу для метеозависимых людей. Несмотря на то, что земная магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 2 августа

За последние 24 часа солнечная активность была высокой. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек С-класса и восемь вспышек М-класса, самой большой из которых стала вспышка М6,3. Эти вспышки — средние из больших вспышек, которые способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и спровоцировать легкий космический вихрь.

Сегодня геомагнитное поле будет колебаться на уровне от спокойного до активного. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 2 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность М-вспышек — 75%

Вероятность Х-вспышек — 25%;

Количество солнечных пятен — 136.

Женщина под влиянием магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Вред от магнитных бурь негативно влияет на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых пороков, которые иногда могут иметь фатальные последствия. Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте режим дня;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

регулярно и правильно питайтесь;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спите не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее украинские полярники заметили над станцией "Академик Вернадский" звездное небо, несмотря на то, что на Южном полюсе обычно облачно.

Также недавно на скорости почти 135 тысяч километров в час комета Галея максимально близко пролетела от Земли и теперь ее увидеть можно будет через 68 лет.