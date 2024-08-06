Магнитные бури 6 августа - прогноз для метеозависимых

Магнитные бури повлияли на самочувствие мужчины. Фото: quora.com

За прошедшие сутки солнечная активность была на достаточно высоком уровне. На Солнце произошло несколько вспышек разных классов, из-за этого возможен радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 августа

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и пять вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М6,1.

Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Подобные вспышки могут влиять на радиоволны, что наносит помехи. Обычно это происходит на дневной стороне Земли.

Также сообщается, что 6 августа геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня.

Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 6 августа

возможность малого геомагнитного шторма — 5%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

количество солнечных пятен — 107.

Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: Depositphotos

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: