Магнитные бури 6 августа - прогноз для метеозависимых

На Солнце произошло несколько мощных вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
За прошедшие сутки солнечная активность была на достаточно высоком уровне. На Солнце произошло несколько вспышек разных классов, из-за этого возможен радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 6 августа
За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и пять вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М6,1.
Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Подобные вспышки могут влиять на радиоволны, что наносит помехи. Обычно это происходит на дневной стороне Земли.
Также сообщается, что 6 августа геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня.
Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 6 августа
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- количество солнечных пятен — 107.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.
Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
Читайте Новини.LIVE!