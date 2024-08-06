Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Возможны даже заморозки — синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине в августе arrow

Возможны даже заморозки — синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине в августе

6 августа 2024 06:25
Светлана Силенко - Редактор
Синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайший месяц — какая погода будет в Украине в августе
Люди гуляют по городу. Фото иллюстративное: УСІ
Светлана Силенко - Редактор

В августе в Украине будет еще тепло, но таких высоких температур, которые были в июле, уже не ожидается. В начале месяца будет наиболее жарко, а вот в конце в некоторых регионах Украины столбики термометров могут опуститься даже ниже нуля.

Как сообщает TCH.ua, об этом свидетельствуют долгосрочный прогноз от Укргидрометцентра и прогнозы метеосайтов meteofar и sinoptik.

Читайте также:

Прогноз на август от Укргидрометцентра

По прогнозам синоптиков, август будет еще теплым, но уже не таким аномально жарким, как июль. Почти весь месяц продлится антициклональная, безоблачная погода. Правда, в августе этого года средняя температура воздуха в Украине все же будет на 2 °С выше, чем в предыдущие годы, а на юго-востоке будет жарче, чем в августе прошлых лет на 2,5 °С. Средняя месячная температура воздуха будет +20...+26 °С, а в Карпатах +17...+19 °С.

Месячное количество осадков в августе составит от 34 до 77 миллиметров, а в Карпатах — до 116 миллиметров.

По словам заместителя директора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, в августе в Украине будет царить устойчивая антициклональная погода — солнечных дней будет много, а дождей мало.

"Днем будет жарко, как в июле, зато ночи станут холоднее. Повторение экстремальной жары, которая была в июле, маловероятно. В конце августа уже ожидаемые заморозки в северных и центральных областях. Они бывают не каждый год, но в конце месяца возможны. Что касается таких явлений, как сильные грозы, ливни и шквалы, то в августе их бывает мало. В отличие от июня и июля, в августе погода более устойчивая и прогнозируемая. Месяц начнется с жары из-за поступления горячего воздуха из северной Африки, в дальнейшем температура будет снижаться до комфортной", — спрогнозировал Прокопенко.

Прогноз погодных сайтов

Согласно обобщенному прогнозу погодных сайтов, погода в Украине в августе будет контрастной в зависимости от региона. В западных областях ожидается комфортная температура воздуха, однако часто будет дождь. На севере будет сухо и прохладно, а в других регионах достаточно жарко и без значительных осадков. Заморозки в августе этого года маловероятно. Ни в одном из равнинных регионов ночная температура не будет опускаться ниже +12 °С, даже в горах температурные показатели в августе будут только плюсовые. Правда, синоптики отмечают, что на смену лету осень придет сразу по календарю — теплые вещи могут понадобиться уже в первые дни сентября.

Также важные новости дня по теме:

погода Укргидрометцентр лето прогнозы синоптик прогноз погоды погода в Украине август

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:18 Очереди на границе Украины — на каких КПП утром пробки

07:01 Безопасность ПриватБанка не работает во время мошеннических списаний средств — детали

Эксклюзив

06:58 В ГНСУ рассказали, кто и что помогает им патрулировать участок реки Тыса

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:32 Кофе будем пить только по праздникам — цена на этот напиток стремительно летит в небо

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

06:30 ВВК для многодетного отца — когда нужно проходить комиссию

06:25 Возможны даже заморозки — синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине в августе

06:10 Части пенсионеров сократят пенсии до конца года — кого коснется

07:18 Очереди на границе Украины — на каких КПП утром пробки

07:01 Безопасность ПриватБанка не работает во время мошеннических списаний средств — детали

Эксклюзив

06:58 В ГНСУ рассказали, кто и что помогает им патрулировать участок реки Тыса

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:32 Кофе будем пить только по праздникам — цена на этот напиток стремительно летит в небо

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

06:30 ВВК для многодетного отца — когда нужно проходить комиссию

06:25 Возможны даже заморозки — синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине в августе

06:10 Части пенсионеров сократят пенсии до конца года — кого коснется

06:01 Бойцы жалуются на дискриминацию в Ощадбанке — детали энергопрограммы

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе