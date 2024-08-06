Синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайший месяц — какая погода будет в Украине в августе

Люди гуляют по городу. Фото иллюстративное: УСІ

В августе в Украине будет еще тепло, но таких высоких температур, которые были в июле, уже не ожидается. В начале месяца будет наиболее жарко, а вот в конце в некоторых регионах Украины столбики термометров могут опуститься даже ниже нуля.

Как сообщает TCH.ua, об этом свидетельствуют долгосрочный прогноз от Укргидрометцентра и прогнозы метеосайтов meteofar и sinoptik.

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Прогноз на август от Укргидрометцентра

По прогнозам синоптиков, август будет еще теплым, но уже не таким аномально жарким, как июль. Почти весь месяц продлится антициклональная, безоблачная погода. Правда, в августе этого года средняя температура воздуха в Украине все же будет на 2 °С выше, чем в предыдущие годы, а на юго-востоке будет жарче, чем в августе прошлых лет на 2,5 °С. Средняя месячная температура воздуха будет +20...+26 °С, а в Карпатах +17...+19 °С.

Месячное количество осадков в августе составит от 34 до 77 миллиметров, а в Карпатах — до 116 миллиметров.

По словам заместителя директора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, в августе в Украине будет царить устойчивая антициклональная погода — солнечных дней будет много, а дождей мало.

"Днем будет жарко, как в июле, зато ночи станут холоднее. Повторение экстремальной жары, которая была в июле, маловероятно. В конце августа уже ожидаемые заморозки в северных и центральных областях. Они бывают не каждый год, но в конце месяца возможны. Что касается таких явлений, как сильные грозы, ливни и шквалы, то в августе их бывает мало. В отличие от июня и июля, в августе погода более устойчивая и прогнозируемая. Месяц начнется с жары из-за поступления горячего воздуха из северной Африки, в дальнейшем температура будет снижаться до комфортной", — спрогнозировал Прокопенко.

Прогноз погодных сайтов

Согласно обобщенному прогнозу погодных сайтов, погода в Украине в августе будет контрастной в зависимости от региона. В западных областях ожидается комфортная температура воздуха, однако часто будет дождь. На севере будет сухо и прохладно, а в других регионах достаточно жарко и без значительных осадков. Заморозки в августе этого года маловероятно. Ни в одном из равнинных регионов ночная температура не будет опускаться ниже +12 °С, даже в горах температурные показатели в августе будут только плюсовые. Правда, синоптики отмечают, что на смену лету осень придет сразу по календарю — теплые вещи могут понадобиться уже в первые дни сентября.