Прогноз погоды в Одессе на 6 августа: данные синоптиков.

Будьте осторожны на улице — синоптики предостерегли одесситов насчет погоды сегодня
Погода в Одессе сегодня, 6 августа, будет пасмурной, но теплой. Температура воздуха днем поднимется до +27 °C. Температура морской воды стремительно падает — сегодня в Черном море ожидается до +18 °С. Кроме этого, в Одессе синоптики передают грозу, поэтому стоит захватить с собой зонт.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.
- Ветер западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +18...+20°С, днем +25...+27°С.
- Температура морской воды +17...+18°С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +22...+27 °C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 6 августа
Во вторник, 6 августа, в Украине ожидается переменная погода. Приблизительная температура воздуха +24...+28 °С, в западных регионах — +20...+25 °С, на юге — +26...+30 °С.
Дожди сегодня пройдут в западных областях, в ближайшую ночь даже возможны сильные ливни, вечером локальные осадки дойдут до Житомирской, Киевской, Одесской областей. На остальной территории будет преобладать сухость.
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