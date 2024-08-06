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Будьте осторожны на улице — синоптики предостерегли одесситов насчет погоды сегодня

6 августа 2024 05:27
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 6 августа: данные синоптиков.
Гроза на море. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 6 августа, будет пасмурной, но теплой. Температура воздуха днем поднимется до +27 °C. Температура морской воды стремительно падает — сегодня в Черном море ожидается до +18 °С. Кроме этого, в Одессе синоптики передают грозу, поэтому стоит захватить с собой зонт.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +18...+20°С, днем +25...+27°С.
  • Температура морской воды +17...+18°С.
Прогноз погоды в Одессе 6 августа.
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +22...+27 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Погода в Одесской области 6 августа
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность в Одесской области 6 августа
Опасность в Одесской области 6 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 6 августа

Во вторник, 6 августа, в Украине ожидается переменная погода. Приблизительная температура воздуха +24...+28 °С, в западных регионах — +20...+25 °С, на юге — +26...+30 °С.

Дожди сегодня пройдут в западных областях, в ближайшую ночь даже возможны сильные ливни, вечером локальные осадки дойдут до Житомирской, Киевской, Одесской областей. На остальной территории будет преобладать сухость.

Прогноз в Украине 6 августа
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

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