Магнитные бури 5 августа — прогноз для метеозависимых

Передышка будет недолгой — ожидаются ли сегодня магнитные бури
Магнитные бури 5 августа не будут представлять угрозу людям. Земная магнитосфера стабилизирована, а в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 5 августа
За последние сутки на Солнце произошло семь С-вспышек и 10 М-вспышек, самой большой из которых стала вспышка М7,2. Это средние большие вспышки, которые способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, и вызвать незначительный солнечный вихрь.
Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность на 5 августа
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- количество солнечных пятен — 91.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых пороков, иногда могут иметь фатальные последствия. Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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