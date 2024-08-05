Магнитные бури 5 августа — прогноз для метеозависимых

Женщина переживает течение магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 5 августа не будут представлять угрозу людям. Земная магнитосфера стабилизирована, а в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 5 августа

За последние сутки на Солнце произошло семь С-вспышек и 10 М-вспышек, самой большой из которых стала вспышка М7,2. Это средние большие вспышки, которые способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, и вызвать незначительный солнечный вихрь.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 5 августа

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 91.

Приступ мигрени у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых пороков, иногда могут иметь фатальные последствия. Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: