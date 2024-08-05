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Прохлада отступает — народный синоптик Диденко объяснила, где завтра ждать жаркую погоду

5 августа 2024 12:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на завтра 6 июля от народного синоптика Наталки Диденко
Мужчина в фонтане спасается от жары. Иллюстративное фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет с комфортной температурой воздуха. В основном, по всей территории продержится прохладный атмосферный фронт, однако в отдельных регионах будет господствовать антициклон.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Диаграмма температурных характеристик Украины. Источник: Telegram Натальи Диденко

Дожди завтра пройдут в западных областях, в ближайшую ночь даже возможны сильные ливни, вечером локальные осадки дойдут до Житомирской, Киевской, Одесской областей.

На остальной территории, как говорит синоптик, будет преобладать сухая погода.

погода деденко 5 августа
Температурная карта 6 августа. Источник: Windy

Приблизительная температура воздуха +24...+28 °С, в западных регионах — +20...+25 °С, на юге  +26...+30 °С.

В столице завтра значительная часть суток осадки маловероятны, хотя вечером ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня +25...+26 °С.

деденко погода на завтра
Скриншот сообщения Диденко

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12:56 В Крыму нет безопасного места для оккупантов — Плетенчук о поражении флота россиян

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