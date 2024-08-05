Прогноз погоды на завтра 6 июля от народного синоптика Наталки Диденко

Прохлада отступает — народный синоптик Диденко объяснила, где завтра ждать жаркую погоду
Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет с комфортной температурой воздуха. В основном, по всей территории продержится прохладный атмосферный фронт, однако в отдельных регионах будет господствовать антициклон.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине и Киеве 6 августа
Дожди завтра пройдут в западных областях, в ближайшую ночь даже возможны сильные ливни, вечером локальные осадки дойдут до Житомирской, Киевской, Одесской областей.
На остальной территории, как говорит синоптик, будет преобладать сухая погода.
Приблизительная температура воздуха +24...+28 °С, в западных регионах — +20...+25 °С, на юге +26...+30 °С.
В столице завтра значительная часть суток осадки маловероятны, хотя вечером ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня +25...+26 °С.
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