Прогноз погоды на завтра 6 июля от народного синоптика Наталки Диденко

Мужчина в фонтане спасается от жары. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет с комфортной температурой воздуха. В основном, по всей территории продержится прохладный атмосферный фронт, однако в отдельных регионах будет господствовать антициклон.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Диаграмма температурных характеристик Украины. Источник: Telegram Натальи Диденко

Дожди завтра пройдут в западных областях, в ближайшую ночь даже возможны сильные ливни, вечером локальные осадки дойдут до Житомирской, Киевской, Одесской областей.

На остальной территории, как говорит синоптик, будет преобладать сухая погода.

Температурная карта 6 августа. Источник: Windy

Приблизительная температура воздуха +24...+28 °С, в западных регионах — +20...+25 °С, на юге +26...+30 °С.

В столице завтра значительная часть суток осадки маловероятны, хотя вечером ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня +25...+26 °С.