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Дожди с грозой и жара до +35 °C — синоптики предупредили о погодных аномалиях в течение недели

5 августа 2024 06:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на неделю 5-11 августа — грозовые ливни и безумная жара
Гроза над городом. Фото: pexels.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в течение недели 5-11 августа будет дождливой и жаркой. Грозовые ливни ожидаются преимущественно в западных областях, однако возможны также в южных и северных. Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности. Температура воздуха не поднимется выше +35 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды на неделю 5-11 августа

"Устойчивый перенос воздушных масс с запада Европы обеспечит комфортный температурный фон и только в южных регионах традиционно сохранится жаркая погода с дневными максимальными температурами до +30…+35 °C. Дожди в течение прогнозируемого периода будут наблюдаться не часто, и то преимущественно на Правобережье страны", — прогнозируют синоптики.

Прогноз погоды на неделю 5-11 августа
Прогноз температуры воздуха в Украине во вторник, 6 августа. Фото: meteopost.com

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. На юго-востоке страны будет продолжаться уровень засухи и высокая пожарная опасность.

Погода в Украине 5-11 августа

В понедельник, 5 августа, на востоке, днем на западе пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +21…+26 °С, на юге +26…+31 °С.

Во вторник, 6 августа, ночью на западе, днем на севере и в Одесской области ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +21…+26 °С, на юге, в центральных областях +26…+31 °С, на западе +18…+23 °С.

В среду, 7 августа, ночью на севере и Крыму, днем на Левобережье прогнозируют дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С, на юге кое-где до +32°С.

Погода в Украине на неделю 5-11 августа
Прогноз погоды в Украине на среду, 7 августа. Фото: meteoprog.com

В четверг, 8 августа, в основном без дождей. Ночью и утром на западе местами туман. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С, на юге до +32 °С.

В пятницу, 9 августа, днем на западе ожидаются кратковременные грозовые дожди. Также в этом регионе ночью и утром будут наблюдаться туманы. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +27...+32 °С, на юге до +34 °С.

В субботу, 10 августа, ночью на севере и западе, днем в центре, на юге и в Харьковской области возможны непродолжительные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днем +27…+32 °С, на юге и кое-где в центре +33…+35 °С.

Прогноз погоды на неделю 5-11 августа
Прогноз температуры воздуха в Украине в субботу, 10 августа Фото: meteopost.com

В воскресенье, 11 августа, без осадков. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днем +24…+29 °С, на юге +31…+33 °С.

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