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Дощі з грозою та спека до +35 °C — синоптики попередили про погодні аномалії упродовж тижня

5 серпня 2024 06:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на тиждень 5-11 серпня — грозові зливи й шалена спека
Гроза над містом. Фото: pexels.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні упродовж тижня 5-11 серпня буде дощовою та спекотною. Грозові зливи очікуються переважно в західних областях, однак можливі також у південних та північних. Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки. Температура повітря не підніметься вище +35 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди на тиждень 5-11 серпня

"Стійке перенесення повітряних мас із заходу Європи забезпечить комфортне температурне тло і лише у південних регіонах традиційно збережеться спекотна погода з денними максимальними температурами до +30…+35 °C. Дощі протягом прогнозованого періоду спостерігатимуться не часто, і то переважно на Правобережжі країни", — прогнозують синоптики.

Прогноз погоди на тиждень 5-11 серпня
Прогноз температури повітря в Україні у вівторок, 6 серпня. Фото: meteopost.com

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. На південному сході країни продовжуватиметься рівень посухи та висока пожежна небезпека.

Погода в Україні 5-11 серпня

У понеділок, 5 серпня, на сході, вдень також на заході пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С, на півдні +26…+31 °С.

У вівторок, 6 серпня, вночі на заході, вдень подекуди на півночі та в Одеській області очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С, на півдні, в центральних областях +26…+31 °С, на заході +18…+23 °С.

У середу, 7 серпня, вночі на півночі та в Криму, вдень на Лівобережжі прогнозують дощі, місцями з грозами. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С, на півдні подекуди до +32 °С.

Погода в Україні на тиждень 5-11 серпня
Прогноз погоди в Україні на середу, 7 серпня. Фото: meteoprog.com

У четвер, 8 серпня, переважно без дощів. Вночі та вранці на заході подекуди туман. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С, на півдні до +32 °С.

У п'ятницю, 9 серпня, вдень подекуди на заході очікуються короткочасні грозові дощі. Також у цьому ж регіоні вночі та вранці спостерігатимуться тумани. Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +27...+32 °С, на півдні до +34 °С.

У суботу, 10 серпня, вночі на півночі та заході, вдень подекуди у центрі, на півдні та в Харківській області можливі нетривалі грозові дощі. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні та подекуди в центрі +33…+35 °С.

Прогноз погоди на тиждень 5-11 серпня
Прогноз температури повітря в Україні у суботу, 10 серпня. Фото: meteopost.com

У неділю, 11 серпня, без опадів. Температура повітря вночі +14…+19 °С, удень +24…+29 °С, на півдні +31…+33 °С.

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