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Погода в Одесі — синоптики сказали, до чого готуватись сьогодні

5 серпня 2024 05:43
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 5 серпня
Молоді люди їдять морозиво. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 5 серпня, буде похмурою, але теплою. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. Температура морської води буде всього +15...+16 °C, тож пірнути в море зможуть тільки справжні сміливці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 5 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, вдень південно-західний 9-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °С, вдень +27...+32 °С.

Тривалість дня: 14 год. 38 хв.
Схід — 05:43.
Захід — 20:22.

— синоптики сказали, до чого готуватись сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 5 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, вдень південно-західний 9-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +21...+25 °C, місцями до 29 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
— синоптики сказали, до чого готуватись сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 5 серпня

У понеділок, 5 серпня, у західних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +17...+30 °C, вдень +26...+28°C, в Криму до +25 °C. 

Прогноз в Україні
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

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