Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 серпня — де прогнозують дощі

На сьогодні прогнозуються дощі в низці регіонів. Фото: РБК-Україна

Погода в Україні в понеділок, 5 серпня, буде хмарною з проясненнями. Вдень у східних, південних і західних областях очікуються дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 5 серпня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

"Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с", — прогнозують синоптики.

Температура повітря:

вночі +12...+17 °C , вдень +22...27 °C , у західних областях +19...+24 °C ;

, вдень , у західних областях ; у південній частині вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C.

Прогноз температури повітря в Україні в понеділок, 5 серпня. Фото: meteopost.com

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека в Україні в понеділок, 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Станом на 5 серпня, практично у половині областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Водночас, загрози не буде для Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Житомирської, Хмельницької, Рівненської та Волинської областей.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 серпня

"У понеділок дощі, подекуди з грозами, пройдуть на південному сході, сході України та в західних областях. На решті нашої території буде суха погода", — прогнозує народний синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря 5-го серпня очікується комфортною. Протягом дня вона становитиме +24...+29 °C градусів, на півдні місцями до +30 °C градусів, у західних областях повітря буде завтра найсвіжішим, температура не вище +20...+25 °C градусів.

Проте з наступного тижня, з 13-14 серпня, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, в Україну повернеться сильна спека.