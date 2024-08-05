Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 серпня — де прогнозують дощі

Очікуються дощі і навіть грози — які області синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні
Погода в Україні в понеділок, 5 серпня, буде хмарною з проясненнями. Вдень у східних, південних і західних областях очікуються дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 5 серпня
"Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с", — прогнозують синоптики.
Температура повітря:
- вночі +12...+17 °C, вдень +22...27 °C, у західних областях +19...+24 °C;
- у південній частині вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
Станом на 5 серпня, практично у половині областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Водночас, загрози не буде для Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Житомирської, Хмельницької, Рівненської та Волинської областей.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 серпня
"У понеділок дощі, подекуди з грозами, пройдуть на південному сході, сході України та в західних областях. На решті нашої території буде суха погода", — прогнозує народний синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря 5-го серпня очікується комфортною. Протягом дня вона становитиме +24...+29 °C градусів, на півдні місцями до +30 °C градусів, у західних областях повітря буде завтра найсвіжішим, температура не вище +20...+25 °C градусів.
Проте з наступного тижня, з 13-14 серпня, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, в Україну повернеться сильна спека.
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