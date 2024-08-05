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Очікуються дощі і навіть грози — які області синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні

5 серпня 2024 04:29
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 серпня — де прогнозують дощі
На сьогодні прогнозуються дощі в низці регіонів. Фото: РБК-Україна
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні в понеділок, 5 серпня, буде хмарною з проясненнями. Вдень у східних, південних і західних областях очікуються дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 5 серпня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

"Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с", — прогнозують синоптики.

Температура повітря:

  • вночі +12...+17 °C, вдень +22...27 °C, у західних областях +19...+24 °C;
  • у південній частині вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C.
Прогноз температури повітря в Україні в понеділок, 5 серпня. Фото: meteopost.com
Прогноз температури повітря в Україні в понеділок, 5 серпня. Фото: meteopost.com

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека в Україні в понеділок, 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр
Пожежна небезпека в Україні в понеділок, 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Станом на 5 серпня, практично у половині областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Водночас, загрози не буде для Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Житомирської, Хмельницької, Рівненської та Волинської областей.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 серпня

"У понеділок дощі, подекуди з грозами, пройдуть на південному сході, сході України та в західних областях. На решті нашої території буде суха погода", — прогнозує народний синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря 5-го серпня очікується комфортною. Протягом дня вона становитиме +24...+29 °C градусів, на півдні місцями до +30 °C градусів, у західних областях повітря буде завтра найсвіжішим, температура не вище +20...+25 °C градусів.

Проте з наступного тижня, з 13-14 серпня, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, в Україну повернеться сильна спека.

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

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