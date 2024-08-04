Прогноз погоди в Україні на 5 серпня — синоптики повідомили про повернення спеки

Повернення спеки не уникнути — синоптики застерегли у прогнозі погоди на завтра
В Україні у понеділок, 5 серпня, очікується тепла погода. Удень температура повітря коливатиметься в межах +25...+30 °С. В деяких регіонах можливі дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 5 серпня
В Україні у понеділок, 5 серпня, очікується хмарна, з проясненнями погода. У східних, більшості південних, вдень і в західних областях будуть дощі, місцями грози. На решті території обійдеться без опадів.
Вітер північно-західний, на заході країни — південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С, у західних областях +19...+24 °С;
- у південній частині вночі +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С.
Прогноз на Київщині 5 серпня
У столиці та області варто очікувати мінливу хмарність без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С;
- по Києву вночі +15...+17 °С, вдень +24...+26 °С.
Прогноз погоди від Наталії Діденко
Народний синоптик Діденко попереджає про повернення пекельної спеки в Україну.
Температура повітря очікується +32...+37 °C, місцями вище.
На прогностичній карті на 15 серпня можна побачити +40 °C.
За словами Діденко, послаблення спеки очікується з 19 серпня. Вона зазначила, що прогноз орієнтовний, завчасність завелика, однак підготуватися ніколи не завадить.
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