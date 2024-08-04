Прогноз погоди в Україні 5 серпня — в Укргідрометцентрі попередили про дощі

Жінка йде під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні у понеділок, 5 серпня, очікується тепла погода. Удень температура повітря коливатиметься в межах +25...+30 °С. В деяких регіонах можливі дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 5 серпня

В Україні у понеділок, 5 серпня, очікується хмарна, з проясненнями погода. У східних, більшості південних, вдень і в західних областях будуть дощі, місцями грози. На решті території обійдеться без опадів.

Вітер північно-західний, на заході країни — південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С, у західних областях +19...+24 °С;

у південній частині вночі +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С.

Погода в Україні 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на Київщині 5 серпня

У столиці та області варто очікувати мінливу хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С;

по Києву вночі +15...+17 °С, вдень +24...+26 °С.