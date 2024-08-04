Прогноз погоды в Украине 5 августа — в Укргидрометцентре предупредили о дождях.

Женщина идет под дождем. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается теплая погода. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +25…+30 °С. В некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 5 августа

В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается облачная, с прояснениями погода. В восточных, большинстве южных, днем и в западных областях будут дожди, местами грозы. На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, в западных областях +19...+24 °С;

в южной части ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.

Погода в Украине 5 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на Киевщину 5 августа

В столице и области следует ожидать переменную облачность без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С;

по Киеву ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.