Прогноз погоды в Украине 5 августа — в Укргидрометцентре предупредили о дождях.

Без дождей не обойдется — в Укргидрометцентре напугали прогнозом погоды на завтра
4 августа 2024 17:36
Женщина идет под дождем. Фото иллюстративное: УНИАН
В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается теплая погода. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +25…+30 °С. В некоторых регионах возможны дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Погода в Украине 5 августа
В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается облачная, с прояснениями погода. В восточных, большинстве южных, днем и в западных областях будут дожди, местами грозы. На остальной территории обойдется без осадков.
Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, в западных областях +19...+24 °С;
- в южной части ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.
Прогноз на Киевщину 5 августа
В столице и области следует ожидать переменную облачность без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С;
- по Киеву ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.
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