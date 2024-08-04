Прогноз погоды в Одессе на 5 августа.

Дети подпрыгивают и улыбаются. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 5 августа, будет пасмурной, но теплой. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C. Температура морской воды будет всего +15...+16 °C, так что нырнуть в море смогут только настоящие храбрецы. В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 5 августа

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет +18 °C. Ветер юго-западный, 8-10 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода. Температура +19 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура будет +29 °C. Ветер южный, 5-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков не предполагается. Температура воздуха составит +29 °C. Ветер западный, 3-10 м/с.

Продолжительность дня: 14 час. 38 мин.

Восход — 05:43.

Заход — 20:22.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 5 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +21...+25 °C, местами до 29 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 5 августа

В понедельник, 5 августа, в западных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +17...+30 °C, днем +26...+28 °C, в Крыму до +25 °C.