Магнитные бури 4 августа — прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие у женщины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 4 августа будут сохранять свое негативное влияние на людей. Среднее возбуждение земной магнитосферы повлечет за собой незначительные сбои в работе энергосистем и повлияет на маршруты миграций птиц и животных.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 4 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло девять С-вспышек и шесть М-вспышек, крупнейшей из которых стала вспышка М1,9, что повлечет за собой небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и спровоцируют радиоактивный вихрь.

Сегодня, 4 августа, уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до сильного штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 4 августа

возможность малого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность вспышек М-класса — 75%;

вероятность вспышек Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 99.

Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых пороков, иногда могут иметь фатальные последствия. Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: