Магнитные бури 4 августа — прогноз для метеозависимых

Космической угрозы не избежать — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 4 августа будут сохранять свое негативное влияние на людей. Среднее возбуждение земной магнитосферы повлечет за собой незначительные сбои в работе энергосистем и повлияет на маршруты миграций птиц и животных.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 4 августа
В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло девять С-вспышек и шесть М-вспышек, крупнейшей из которых стала вспышка М1,9, что повлечет за собой небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и спровоцируют радиоактивный вихрь.
Сегодня, 4 августа, уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до сильного штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность на 4 августа
- возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность вспышек М-класса — 75%;
- вероятность вспышек Х-класса — 25%;
- количество солнечных пятен — 99.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых пороков, иногда могут иметь фатальные последствия. Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
Читайте Новини.LIVE!