Украинцев предупредили о сильных магнитных бурях на выходных 3-4 августа

Вспышки на солнце. Иллюстративное фото: Pixabay

В Украине на выходных 3-4 августа ожидаются сильные магнитные бури. Объявлен красный уровень опасности.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 3-4 августа

Сегодня и завтра прогнозируют мощные магнитные бури с K-индексом на уровне 6 баллов.

Скриншот уровня магнитных бурь

Известно, что таковой уровень бурь может существенно повлиять на самочувствие людей. Они могут ощущать головные боли, боли в области сердца, потемнение в глазах, боли в суставах, обострение хронических заболеваний и прочее.

У девушки болит голова. Фото: freepik

Поэтому для уменьшения негативного влияния бур необходимо спать, избегать нервной и физической перегрузки, пить много воды и отдыхать. Также рекомендуется уменьшить потребление кофе или полностью исключить его.