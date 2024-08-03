Украинцев предупредили о сильных магнитных бурях на выходных 3-4 августа

Индекс геомагнитной активности зашкаливает — Землю накроют сильные магнитные бури
В Украине на выходных 3-4 августа ожидаются сильные магнитные бури. Объявлен красный уровень опасности.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 3-4 августа
Сегодня и завтра прогнозируют мощные магнитные бури с K-индексом на уровне 6 баллов.
Известно, что таковой уровень бурь может существенно повлиять на самочувствие людей. Они могут ощущать головные боли, боли в области сердца, потемнение в глазах, боли в суставах, обострение хронических заболеваний и прочее.
Поэтому для уменьшения негативного влияния бур необходимо спать, избегать нервной и физической перегрузки, пить много воды и отдыхать. Также рекомендуется уменьшить потребление кофе или полностью исключить его.
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