Прогноз погоды на 4 августа от Укргидрометцентра

Люди идут под проливным дождем. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В Украине в воскресенье, 4 августа, ожидается погода с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют дожди и местами грозы в некоторых регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 4 августа

Завтра будет переменная облачность: дожди, иногда с грозами, пройдут по ряду областей.

Ночью в Черниговской и Сумской областях ожидаются значительные дожди, а днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами прогнозируют небольшой дождь.

По словам синоптиков, завтра будет юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В южных областях порывы местами достигнут 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет +17...+22 °С, в западных и северных областях +12...+17 °С. Днем +22...+27 °С, в юго-восточной части — +27...+32 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность 4 августа

Завтра во всех областях Украины, за исключением большинства западных, Житомирской, Черниговской и Одесской, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожароопасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 4 августа

Завтра в Киевской области переменная облачность, ночью пройдет умеренный дождь. Днем местами возможен небольшой дождь, местами ожидается гроза.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +12...+17 °С, днем — +22...27 °С.

В столице день пройдет без осадков, ночью будет +15...+17 °С, а днем +23...+25 °С.