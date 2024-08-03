Прогноз погоды в Украине на субботу, 3 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Парень и девушка бегут под проливным дождем. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

Погода в Украине в субботу, 3 августа, будет переменно облачной. Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, а днем по всей Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы, на западе страны местами существенные дожди.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 3 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный, а в западных областях с переходом на северный, ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит +13…+18 °С, в южной части +18…+23 °С. Днем будет +27...+32 °С, в Одесской области и в Крыму до 34 °С, в западных и северных областях +20...+25 °С.

В Киевской области будет переменная облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +20...+25 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +22...+24 °С. Скорость преимущественно южного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В Украине, кроме Ровенской и Хмельницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, в результате вероятных дождей на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,8 метра над уровнями по состоянию на 08:00 2 августа, без отрицательных последствий.

В местах прохождения существенных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

На реке Северский Донец в Чугуевском районе Харьковской области уровни воды удержатся на критических отметках ограничения работы водозаборов. В период с 3 по 5 августа в суббассейне Северского Донца в пределах Харьковской области будет сохраняться ІІІ (коричневый) уровень опасности.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях — ІІІ (коричневый) уровень опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

Карта движения циклонов

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в субботу, 3 августа, над центральной частью Европы разляжется антициклон Julian, над Черным морем — антициклон Halil, а между ними будет небольшой циклончик даже без имени — именно он обусловит дожди и грозы в западных областях Украины, на севере (кроме Сумской области), Винницкой и Одесской областях. Во второй половине дня локальные дожди возможны в Черкасской и Полтавской областях, местами в Днепре с районами.

Большая часть юга и восточные области будут завтра принадлежать зоне влияния антициклона Halil, поэтому на этих территориях будет сухо и солнечно.

Температура воздуха на западе и северо-западе Украины ожидается низкая: в течение дня +19...+23 °С. В северных областях также несколько похолодает — будет +22 ... +25 °С. В центральной части +29...+31 °С, в Винницкой области +26...+28 °С. В восточных областях будет жарко, +30...+33 °С. На юге Украины +30...+33 °С, в северных районах Одесской области +27...+29 °С.