Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Почти по всей Украине дожди — синоптики спрогнозировали, какая погода будет сегодня arrow

Почти по всей Украине дожди — синоптики спрогнозировали, какая погода будет сегодня

3 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на субботу, 3 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Парень и девушка бегут под проливным дождем. Фото иллюстративное: vinnitsa.info
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в субботу, 3 августа, будет переменно облачной. Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, а днем по всей Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы, на западе страны местами существенные дожди.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 3 августа

Прогноз погоды в Украине на 3 августа
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный, а в западных областях с переходом на северный, ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит +13…+18 °С, в южной части +18…+23 °С. Днем будет +27...+32 °С, в Одесской области и в Крыму до 34 °С, в западных и северных областях +20...+25 °С.

В Киевской области будет переменная облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +20...+25 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +22...+24 °С. Скорость преимущественно южного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Пожарная угроза в Украине. Карта по состоянию на 2 августа.
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В Украине, кроме Ровенской и Хмельницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В Украине ожидаются опасные гидрологические явления. Карта по состоянию на 4 августа.
Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, в результате вероятных дождей на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,8 метра над уровнями по состоянию на 08:00 2 августа, без отрицательных последствий.

В местах прохождения существенных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

На реке Северский Донец в Чугуевском районе Харьковской области уровни воды удержатся на критических отметках ограничения работы водозаборов. В период с 3 по 5 августа в суббассейне Северского Донца в пределах Харьковской области будет сохраняться ІІІ (коричневый) уровень опасности.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях — ІІІ (коричневый) уровень опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

На Украину надвигаются три циклона
Карта движения циклонов

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в субботу, 3 августа, над центральной частью Европы разляжется антициклон Julian, над Черным морем — антициклон Halil, а между ними будет небольшой циклончик даже без имени — именно он обусловит дожди и грозы в западных областях Украины, на севере (кроме Сумской области), Винницкой и Одесской областях. Во второй половине дня локальные дожди возможны в Черкасской и Полтавской областях, местами в Днепре с районами.

Большая часть юга и восточные области будут завтра принадлежать зоне влияния антициклона Halil, поэтому на этих территориях будет сухо и солнечно.

Температура воздуха на западе и северо-западе Украины ожидается низкая: в течение дня +19...+23 °С. В северных областях также несколько похолодает — будет +22 ... +25 °С. В центральной части +29...+31 °С, в Винницкой области +26...+28 °С. В восточных областях будет жарко, +30...+33 °С. На юге Украины +30...+33 °С, в северных районах Одесской области +27...+29 °С.

Также важные новости дня по теме:

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик дождь прогноз погоды осадки погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:01 Ощадбанк "ошибочно" выдает карты с обслуживанием в 3,6 тыс. грн — детали

05:28 На Одесчину надвигается циклон — синоптики предупредили о непогоде сегодня

04:45 В Винницкой области прогремел ряд взрывов — есть попадание

04:30 Военный учет в Украине — когда гражданин должен впервые прийти в ТЦК

04:30 Почти по всей Украине дожди — синоптики спрогнозировали, какая погода будет сегодня

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Срочная новость

04:03 Угроза БпЛА, авиации и баллистики — какие области Украины в опасности

03:26 На фронте нужны знатоки радиоэлектроники — кого приглашают в полк "Азов"

02:05 На иранском ТВ анонсировали "приближение интересных событий в мире в ближайшие часы"

02:01 Второй брак отца-одиночки — потеряет ли он отсрочку

01:45 В Одессе и Одесской области прогремели взрывы — что известно о дроново-ракетной атаке по региону

06:01 Ощадбанк "ошибочно" выдает карты с обслуживанием в 3,6 тыс. грн — детали

05:28 На Одесчину надвигается циклон — синоптики предупредили о непогоде сегодня

04:45 В Винницкой области прогремел ряд взрывов — есть попадание

04:30 Военный учет в Украине — когда гражданин должен впервые прийти в ТЦК

04:30 Почти по всей Украине дожди — синоптики спрогнозировали, какая погода будет сегодня

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Срочная новость

04:03 Угроза БпЛА, авиации и баллистики — какие области Украины в опасности

03:26 На фронте нужны знатоки радиоэлектроники — кого приглашают в полк "Азов"

02:05 На иранском ТВ анонсировали "приближение интересных событий в мире в ближайшие часы"

02:01 Второй брак отца-одиночки — потеряет ли он отсрочку

01:45 В Одессе и Одесской области прогремели взрывы — что известно о дроново-ракетной атаке по региону

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе