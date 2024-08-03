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Майже по всій Україні дощі — синоптики спрогнозували, яка погода буде сьогодні

3 серпня 2024 04:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на суботу, 3 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Хлопець і дівчина біжать під зливою. Фото ілюстративне: vinnitsa.info
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні в суботу, 3 серпня, буде мінливо хмарною. Уночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, а вдень по всій Україні, крім сходу та південного-сходу, короткочасні дощі, подекуди грози, на заході країни місцями значні дощі.

Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Прогноз погоди в Україні на 3 серпня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південний, а в західних областях із переходом на північний, вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.Температура вночі становитиме +13...+18 °С, у південній частині +18...+23 °С. Удень буде +27...+32 °С, на Одещині та в Криму до 34 °С, у західних та північних областях +20...+25 °С.

На Київщині буде мінливо хмарна погода. Уночі без опадів, удень короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вночі становитиме +13...+18 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, а вдень +22...+24 °С. Швидкість переважно південного вітру становитиме 5–10 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека в Україні. Карта станом на 2 серпня.
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

В Україні, крім Рівненської та Хмельницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

В Україні очікуються небезпечні гідрологічні явища. Карта станом на 4 серпня.
Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У суботу й неділю, 3 та 4 серпня, унаслідок ймовірних дощів на рiчках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2–0,8 метра над рiвнями станом на 08:00 2 серпня, без негативних наслідків.

У місцях проходження значних дощів, можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

На річці Сіверський Донець у Чугуївському районі Харківської області рівні води утримуються на критичних відмітках обмеження роботи водозаборів. У період з 3 по 5 серпня у суббасейні Сіверського Дінця у межах Харківської області зберігатиметься ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях — ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

Прогноз від Наталки Діденко

На Україну насуваються три циклони
Карта руху циклонів

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 3 серпня, над центральною частиною Європи розляжеться антициклон Julian, над Чорним морем — антициклон Halil, а між ними буде невеликий циклончик навіть без імені — саме він зумовить дощі та грози в західних областях України, на півночі (окрім Сумської області), у Вінницькій та Одеській областях. У другій половині дня локальні дощі ймовірні в Черкаській і Полтавській областях, місцями у Дніпрі з районами.

Більша частина півдня та східні області завтра належатимуть зоні впливу антициклону Halil, тому на цих територіях буде сухо та сонячно.

Температура повітря на заході та північному заході України очікується низька: протягом дня +19...+23 °С. У північних областях також дещо похолоднішає — буде +22...+25 °С. У центральній частині +29...+31 °С, у Вінницькій області +26...+28 °С. У східних областях буде спекотно, +30...+33 °С. На півдні України +30...+33 °С, у північних районах Одеської області +27...+29 °С.

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