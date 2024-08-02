Прогноз погоди на 3 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: УНІАН

У суботу, 3 серпня, в Україні очікуються дощі із грозами. Також прийдеться похолодання. Сухо і сонячно буде лише на сході та на більшій частині півдня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Антициклон над Україною — що очікувати 3 серпня

Діденко попередила, що у суботу, 3 серпня, над центральною частиною Європи розляжеться антициклон Julian, над Чорним морем — антициклон Halil. За її словами, також буде невеликий циклон, який позначається буквою Т, що означає низький атмосферний тиск та Н — високий антициклон.

"Саме він зумовить дощі та грози 3 серпня у західних областях України, на півночі (окрім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях. У другій половині дня локальні дощі ймовірні на Черкащині, Полтавщині, місцями у Дніпрі. На більшій частині півдня та сходу буде сухо і сонячно", — написала Діденко.

Мапа циклону над Європою. Фото: DWD

Погода в Україні 3 серпня

Температура повітря на заході і північному заході України очікується низкою від +19...+23 °C. Похолодання прийде і на північ, де передають +22...+25°C. У центральній частині України +29...+31 °C, а на Вінниччині прогнозується +26...+28°C.

У східних областях та на півдні України показники термометра відображатимуть +30...+33°C. У північних районах Одещини передають +27...+29 °C.

У неділю, 4 серпня, вночі практично на всій території України пройдуть дощі з грозами.

"Вдень захід та північ опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь побудуть серед локальних грозових дощів.Спека на півдні та сході в неділю спаде", — повідомила синоптик.

Температурна мапа України 3 серпня. Фото: windy.com

Погода в Києві 3 серпня

У Києві завтра очікується прохолодна погода. Вдень температура повітря становитиме близько +24°C. Також передають про дощ із грозою. У неділю, 4 серпня, в столиці переважатиме суха тепла погода.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні у Києві було надзвичайно спекотно. Середня місячна температура повітря становила +24,3 °C.

Також ми повідомляли, що метеорологи в багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен. Це явище має наприкінці 2024 року принести похолодання.