Цьогорічний липень побив 13 температурних рекордів

Діти граються в фонтані. Фото: УНІАН

У липні у Києві було надзвичайно спекотно. Середня місячна температура повітря становила +24,3 °C.

Про це повідомила метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у четвер, 1 серпня.

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Липневий рекорд у Києві

Метеорологи заявили, що цьогорічний липень увійшов до п'ятірки найтепліших липнів з 1881 року у столиці. Середня температура повітря в Києві в липні склала +24,3 °C, що на 3,0 °C вище за кліматичну норму. Найнижча температура була зафіксована 29 липня і становила +14,5 °C, а найвища — 16 липня, коли термометр піднявся до +36,0 °C. Загалом у Києві за місяць було встановлено 13 температурних рекордів.

Щодо опадів, на проспекті Науки випало 52 мм, що становить 77% кліматичної норми.

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Також ми повідомляли, що в липні в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.