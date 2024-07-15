Історичний рекорд спеки — прогноз погоди в Києві 15 липня

Спека у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві у понеділок, 15 липня, може встановитися історичний рекорд температури повітря. Столицю накриє аномальна спека.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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За словами Діденко, у столиці очікується температурний пік з усіх можливих.

"І хоча тривалий час разом з усіма українцями приймаємо в себе високу, чи не найвищу, європейську спеку, схоже, ми нарешті добралися до її вершини", — наголосила вона.

У Києві сьогодні очікується +36...+39 °С, місцями до +40 °С.

Однак вже з 18 липня спека зменшиться у Києві.

Температура повітря в Україні 18 липня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Також сьогодні ввечері у Києві може короткочасно посилитися вітер.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні та Києві 15 липня залишить температурні показники без змін. Циклон, який наразі панує на заході, пересувається на північ, сильніше витісняючи африканський антициклон з нашої країни.

Раніше ми повідомляли, що Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.