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Паритиме увесь день — синоптики сказали, де завтра буде нестерпна спека та потужна гроза

14 липня 2024 21:37
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 липня
Дівчина намагається освіжитись під охоложувальним розпилювачем у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні та Києві у понеділок, 15 липня залишить температурні показники без змін. Циклон, який наразі панує на заході, пересувається на північ, сильніше витісняючи африканський антициклон з нашої країни.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні та Києві 15 липня

погода 15 липня
Погода в Україні 15 липня. Джерело: Укргідрометцентр

За інформацією від синоптиків, завтра очікується спекотна погода без істотних опадів, лише на заході та півночі вдень місцями короткочасні дощі з грозами.

Вітер змінний, 3-8 м/с.

температурна карта 15 липня
Температурна карта на 15 липня. Джерело: Windy

Температура повітря вночі +20...25°С, на заході країни +17...+22°С, вдень сильна спека +35...39°С.

У більшості південних, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека +40...+41°С, на заході переважно +29...34°С.

У Київській області вдень місцями короткочасний дощ з грозою, вітер змінний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+25°С, вдень сильна спека +35...+39°С.

У Києві завтра суха та спекотна погода, температура вночі +23...+25°С, вдень сильна спека +36...+38°С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна потрапила в  центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

А також нещодавно синоптики Укргідрометцентру зафіксували рекордні температурні показники в 11 українських регіонах.

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