Прогноз погоды в Украине на понедельник, 15 июля

Парит весь день — синоптики сказали, где завтра будет невыносимая жара и мощная гроза
Погода в Украине и Киеве в понедельник, 15 июля, оставит температурные показатели без изменений. Циклон, господствующий на западе, передвигается на север, сильнее вытесняя африканский антициклон из нашей страны.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Погода в Украине и Киеве 15 июля
По информации синоптиков, завтра ожидается жаркая погода без существенных осадков, лишь на западе и севере днем местами кратковременные дожди с грозами.
Ветер переменный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +20...25°С, на западе страны +17...+22°С, днем сильная жара +35...39°С.
В большинстве южных, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара +40...+41°С, на западе преимущественно +29...34°С.
В Киевской области днем местами кратковременный дождь с грозой, ветер переменный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+25°С, днем сильная жара +35...+39°С.
В Киеве завтра сухая и жаркая погода, температура ночью +23...+25°С, днем сильная жара +36...+38°С.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
Также недавно синоптики Укргидрометцентра зафиксировали рекордные температурные показатели в 11 украинских регионах.
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