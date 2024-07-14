Прогноз погоды в Украине на понедельник, 15 июля

Девушка пытается освежиться под охлаждающим распылителем в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине и Киеве в понедельник, 15 июля, оставит температурные показатели без изменений. Циклон, господствующий на западе, передвигается на север, сильнее вытесняя африканский антициклон из нашей страны.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине и Киеве 15 июля

Погода в Украине 15 июля. Источник: Укргидрометцентр

По информации синоптиков, завтра ожидается жаркая погода без существенных осадков, лишь на западе и севере днем местами кратковременные дожди с грозами.

Ветер переменный, 3-8 м/с.

Температурная карта на 15 июля. Источник: Windy

Температура воздуха ночью +20...25°С, на западе страны +17...+22°С, днем сильная жара +35...39°С.

В большинстве южных, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара +40...+41°С, на западе преимущественно +29...34°С.

В Киевской области днем местами кратковременный дождь с грозой, ветер переменный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+25°С, днем сильная жара +35...+39°С.

В Киеве завтра сухая и жаркая погода, температура ночью +23...+25°С, днем сильная жара +36...+38°С.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Также недавно синоптики Укргидрометцентра зафиксировали рекордные температурные показатели в 11 украинских регионах.