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Исторический рекорд в Киеве — до какой аномальной температуры прогреется воздух сегодня

15 июля 2024 12:24
Светлана Силенко - Редактор
Исторический рекорд жары — прогноз погоды в Киеве 15 июля
Жара в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Киеве в понедельник, 15 июля, может установиться исторический рекорд температуры воздуха. Столицу накроет аномальная жара.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По словам Диденко, в столице ожидается температурный пик из всех возможных.

"И хотя длительное время вместе со всеми украинцами принимаем у себя высокую, едва ли не самую высокую, европейскую жару, похоже, мы наконец добрались до ее вершины", — подчеркнула она.

В Киеве сегодня ожидается +36...+39 °С, местами до +40 °С.

Однако уже с 18 июля жара уменьшится в Киеве.

Температура воздуха в Украине 18 июля
Температура воздуха 18 июля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Также сегодня вечером в Киеве может кратковременно усилиться ветер.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине и Киеве 15 июля оставит температурные показатели по-прежнему. Циклон, который сейчас царит на западе, передвигается на север, сильнее вытесняя африканский антициклон из нашей страны.

Ранее мы сообщали, что Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

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