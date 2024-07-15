Исторический рекорд жары — прогноз погоды в Киеве 15 июля

Исторический рекорд в Киеве — до какой аномальной температуры прогреется воздух сегодня
В Киеве в понедельник, 15 июля, может установиться исторический рекорд температуры воздуха. Столицу накроет аномальная жара.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Киеве 15 июля
По словам Диденко, в столице ожидается температурный пик из всех возможных.
"И хотя длительное время вместе со всеми украинцами принимаем у себя высокую, едва ли не самую высокую, европейскую жару, похоже, мы наконец добрались до ее вершины", — подчеркнула она.
В Киеве сегодня ожидается +36...+39 °С, местами до +40 °С.
Однако уже с 18 июля жара уменьшится в Киеве.
Также сегодня вечером в Киеве может кратковременно усилиться ветер.
Напомним, погода в Украине и Киеве 15 июля оставит температурные показатели по-прежнему. Циклон, который сейчас царит на западе, передвигается на север, сильнее вытесняя африканский антициклон из нашей страны.
Ранее мы сообщали, что Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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