Июль этого года побил 13 температурных рекордов

Дети играют в фонтане. Фото: УНИАН

В июле в Киеве было чрезвычайно жарко. Средняя лунная температура воздуха составила +24,3 °C.

Об этом сообщила метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 1 августа.

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Июльский рекорд в Киеве

Метеорологи заявили, что июль этого года вошел в пятерку самых теплых июлей с 1881 года в столице. Средняя температура воздуха в Киеве в июле составила +24,3 °C, что на 3,0 °C выше климатической нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 29 июля и составила +14,5 °C, а самая высокая – 16 июля, когда термометр поднялся до +36,0 °C. Всего в Киеве за месяц было установлено 13 температурных рекордов.

По осадкам на проспекте Науки выпало 52 мм, что составляет 77% климатической нормы.

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Также мы сообщали, что в июле в Киеве за три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.