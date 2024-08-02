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Грозовые ливни зальют ряд областей — народный синоптик Диденко предупредила об опасности завтра

2 августа 2024 13:26
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 3 августа от народного синоптика Наталки Диденко
Люди под дождем. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 3 августа, в Украине ожидается дождь с грозами. Также придет похолодание. Сухо и солнечно будет только на востоке и большей части юга.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Диденко предупредила, что в субботу, 3 августа, над центральной частью Европы разместится антициклон Julian, над Черным морем — антициклон Halil. По ее словам, будет небольшой циклон, обозначаемый буквой Т, что означает низкое атмосферное давление и Н — высокий антициклон.

"Именно он обусловит дожди и грозы 3 августа в западных областях Украины, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой и Одесской областях. Во второй половине дня локальные дожди вероятны в Черкасской, Полтавской областях, местами в Днепре. На большей части юга и востока будет сухо и солнечно", — написала Диденко.

Циклон над Украиной
Карта циклона над Европой. Фото: DWD

Погода в Украине 3 августа

Температура воздуха на западе и северо-западе Украины ожидается от +19...+23 °C. Похолодание придет и на север, где передается +22...+25 °C. В центральной части Украины +29...+31 °C, а в Винницкой области прогнозируется +26...+28 °C.

В восточных областях и на юге Украины показатели термометра отражают +30...+33 °C. В северных районах Одесской области передают +27...+29 °C.

В воскресенье, 4 августа, ночью практически по всей территории Украины пройдут дожди с грозами.

"Днем запад и север окажутся в сухом воздухе, а центр, восток и юг построят среди локальных грозовых дождей. Жара на юге и востоке в воскресенье спадет", — сообщила синоптик.

Прогноз погоды в Украине на 3 августа.
Температурная карта Украины 3 августа Фото: windy.com

Погода в Киеве 3 августа

В Киеве завтра ожидается прохладная погода. Днем температура воздуха будет около +24 °C. Также передают о дожде с грозой. В воскресенье, 4 августа, в столице будет преобладать теплая сухая погода.

Грозовые ливни зальют ряд областей — народный синоптик Диденко предупредила об опасности завтра - фото 3
Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в июле в Киеве было очень жарко. Средняя лунная температура воздуха составила 24,3 °C.

Также мы сообщали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена. Это явление должно в конце 2024 года принести похолодание.

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