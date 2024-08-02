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Погода не для прогулянок — синоптики попередили області, де буде сильна злива на вихідних

2 серпня 2024 22:58
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди по Україні на 3-4 серпня від Укргідрометцентру
Жінки під парасолею під час зливи. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні в перші вихідні серпня буде переважно хмарною. Циклон з південного заходу принесе похолодання та дощі для більшості областей, але пройде повз сходу. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у п'ятницю, 2 серпня. 

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За даними Укргідрометцентру, 3 серпня в Україні, крім сходу та південного сходу, а також 4 серпня у більшості областей пройдуть короткочасні дощі — подекуди з грозами. У суботу на заході країни місцями очікується значний дощ. 

Проте вже 5 серпня буде переважно без опадів — лише у східних і в західних областях ще можливі незначні дощі.

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

Температура вночі +13...+19 °C, на півдні країни +18...+23 °C. Вдень прогнозують +27...+33 °C, у західних, північних та центральних областях 4-5 серпня повітря прогріється до +20...27 °C.

Погода не для прогулянок — синоптики попередили області, де буде сильна злива на вихідних - фото 1
Погодна карта на 3 серпня. Фото: Укргідрометцентр

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