Прогноз погоди в Україні на завтра 3 серпня від Укргідрометцентру

Жінки йдуть під рясним дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні у суботу, 3 серпня, буде переважно прохолодною та дощовою. Із західних регіонів територією країни просувається потужний циклон, який наближається до північних та центральних областей.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 3 серпня. Джерело : Укргідрометцентр

За інформацією синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі з грозами, у західних областях країни місцями значні дощі.

Вітер південний, у західних областях з переходом на північний, 5-10 м/с.

Температурна карта України на 3 серпня. Джерело: Windy

Температура вночі +13...+18°С, у південній частині +18...+23°С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +27...+32°С, в Одеській області та в Криму до +34°С, у західних та північних регіонах +20...+25°С.

У Київській області завтра очікується мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ з грозою.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі +13...+18°С, вдень — +20...+25°С.

У столиці вночі +15...+17°С, вдень +22...+24°С.