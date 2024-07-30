Прогноз погоди в Україні на завтра, 31 липня

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 31 липня, очікується з комфортною температурою повітря. Місцями будуть дощі та рвучкий вітер.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 31 липня

На північному сході та сході України вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +11...+16 °C, у західних областях +8...+13 °C, вдень +22...+27 °C. На півдні країни вночі буде +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C.

Прогноз погоди в Україні на 31 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 31 липня

Синоптики розповіли, що очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +11...+16 °C, вдень +22...+27 °C;

у Києві вночі +13...+15 °C, вдень +25 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народний синоптик заявила, що в усіх областях очікується суха, малохмарна та сонячна погода. За її словами, варто очікувати помірного вітру, однак вночі ще можуть бути пориви.

Температура повітря коливатиметься в межах +24...+29 °C удень та +12...+18 °C у нічну частину доби.

"Противний вітряний циклон з північного сходу йде геть (що може бути хорошого з північного сходу), західний антициклон наближається", — зазначила синоптик.

Погодна мапа. Фото: скриншот

У Києві в останній день липня температура повітря становитиме +25 °C. Очікується помірна хмарність з легеньким вітром.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.