Прогноз погоды в Украине на завтра, 31 июля

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 31 июля, ожидается с комфортной температурой воздуха. Местами будут дожди и порывистый ветер.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 31 июля

На северо-востоке Украины днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +11...+16 °C, в западных областях +8...+13 °C, днем +22...+27 °C. На юге страны ночью будет +14...+19 °C, днем +25...+30 °C.

Прогноз погоды в Украине на 31 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 31 июля

Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +11...+16 °C, днем +22...+27 °C;

в Киеве ночью +13...+15 °C, днем +25 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик заявила, что во всех областях ожидается сухая, малооблачная и солнечная погода. По ее словам, следует ожидать умеренного ветра, но ночью еще могут быть порывы.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 °C днем и +12...+18 °C в ночную часть суток.

"Противный ветряной циклон с северо-востока уходит (что может быть хорошего с северо-востока), западный антициклон приближается", — отметила синоптик.

Погодная карта. Фото: скриншот

В Киеве в последний день июля температура воздуха будет +25 °C. Ожидается умеренная облачность с легким ветром.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.