Прогноз погоды в Украине на завтра 3 августа от Укргидрометцентра

Женщины уходят под обильным дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 3 августа, будет преимущественно прохладной и дождливой. Из западных регионов по территории страны продвигается мощный циклон, который приближается к северным и центральным областям.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 августа. Источник: Укргидрометцентр

По информации синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем по Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди с грозами, в западных областях страны местами значительные дожди.

Ветер южный, в западных областях с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температурная карта Украины на 3 августа. Источник: Windy

Температура ночью +13...+18°С, в южной части +18...+23°С. Днем столбики термометров покажут +27...+32°С, в Одесской области и Крыму до +34°С, в западных и северных регионах +20...+25°С.

В Киевской области завтра ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +13...+18°С, днем — +20...+25°С.

В столице ночью +15...+17°С, днем +22...+24°С.