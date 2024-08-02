Прогноз погоды по Украине на 3-4 августа от Укргидрометцентра

Женщины под зонтиком во время ливня. Фото: УНИАН

Погода в Украине в первые выходные августа будет преимущественно облачной. Циклон с юго-запада принесет похолодание и дожди для большинства областей, но пройдет мимо востока.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в пятницу, 2 августа.

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По данным Укргидрометцентра, 3 августа в Украине, кроме востока и юго-востока, а также 4 августа в большинстве областей пройдут кратковременные дожди — иногда с грозами. В субботу на западе страны местами ожидается дождь.

Однако уже 5 августа будет преимущественно без осадков — только в восточных и западных областях еще возможны небольшие дожди.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

Температура ночью +13...+19 °C, на юге страны +18...+23 °C. Днем прогнозируют +27...+33 °C, в западных, северных и центральных областях 4-5 августа воздух прогреется до +20...27 °C.