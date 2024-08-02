Прогноз погоды в Украине на пятницу, 2 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Погода в Украине в пятницу, 2 августа, будет облачно. Без осадков. Только в Прикарпатье и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 2 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью составит +13...+18 °С, днем +25...+30 °С. В южной части ночью будет +17...+22 °С. Днем будет +28...+33 °С. В Карпатах ночью +10...+15 °С, днем +20...+25 °С.

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +25...+30 °С. В Киеве ночью будет +14...+16 °С, а днем +26...+28 °С. Скорость северо-западного ветра составит 3–8 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В Украине, кроме Ровенской области, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В связи с последующим неустойчивым характером погоды без существенных осадков в Харьковской области на реках суббассейна Северского Донца ожидается дальнейший спад уровней воды на 5–10 сантиметров. В результате таких гидрологических условий на участке Северского Донца город Змиев — город Изюм ожидается приближение уровней воды к минимальным многолетним отметкам за август.

На реке Северский Донец у села Протопоповка и села Яремовка, реке Уды у поселка Пересечное уровни воды достигли минимальных многолетних отметок за июль — ожидается их дальнейшее снижение.

По данным Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, на реке Северский Донец у города Змиев (Чугуевский район Харьковской области) уровни воды удерживаются на отметке начального уровня стихийного гидрологического явления (III уровень).

В суббассейне Северского Донца в пределах Харьковской области сохраняется ІІІ (коричневый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в пятницу, 2 августа, в Украине сохранится летняя погода с температурой воздуха +25...+30 °С, а в южной части — до +28...+32 °С. Будут преобладать повышенное атмосферное давление, солнечная и сухая погода. В западных областях во второй половине дня увеличится облачность. Небольшой или умеренный ветер будет дуть с северо-запада.

В Киеве будет сухая и теплая погода с температурой воздуха +27...+29 °С.

Напомним, в первой половине июля Украина оказалась в центре температурной аномалии. Это произошло из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Также мы сообщали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена. Это явление должно в конце 2024 года принести похолодание.