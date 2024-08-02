Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Погода в Україні в п'ятницю, 2 серпня, буде мінливо хмарною. Без опадів. Лише на Прикарпатті та Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це в четвер, 1 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 2 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі становитиме +13...+18 °С, удень +25...+30 °С. У південній частині вночі буде +17...+22 °С. Удень буде +28...+33 °С. У Карпатах уночі +10...+15 °С, удень +20...+25 °С.

На Київщині буде мінливо хмарна погода, без опадів. Температура вночі становитиме +13...+18 °С, а вдень +25...+30 °С. У Києві вночі буде +14...+16 °С, а вдень +26...+28 °С. Швидкість північно-західного вітру становитиме 3–8 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

В Україні, крім Рівненської області, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У зв'язку з подальшим нестійким характером погоди без істотних опадів у Харківській областi на рiчках суббасейну Сiверського Дiнця очікується подальший спад рiвнiв води загалом на 5–10 сантиметрів. Унаслідок таких гідрологічних умов, на ділянці Сіверського Дінця містоЗмiїв — місто Iзюм очікується наближення рiвнiв води до мiнiмальних багаторiчних позначок за серпень.

На річці Сiверський Донець бiля села Протопопівка та села Яремiвка, річці Уди бiля селища Пересiчне рiвнi води досягли мiнiмальних багаторiчних позначок за липень — очікується їх подальше зниження.

За даними Каталогу небезпечних гiдрологiчних явищ минулих років, на річці Сіверський Донець бiля міста Змiїв (Чугуївський район Харківської області) рівні води утримуються на позначці початкового рівня стихійного гідрологічного явища (III рівень).

У суббасейні Сіверського Дінця у межах Харківської області зберігається ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у п'ятницю, 2 серпня, в Україні втримається літня погода з температурою повітря +25...+30 °С, а в південній частині — до +28...+32 °С. Переважатиме підвищений атмосферний тиск, сонячна та суха погода. У західних областях у другій половині дня збільшиться хмарність. Невеликий або помірний вітер дутиме з північного-заходу.

У Києві буде суха та тепла погода з температурою повітря +27...+29 °С.

Нагадаємо, у першій половині липня Україна опинилася в центрі температурної аномалії. Це сталося через потужні відхилення температури повітря.

Також ми повідомляли, що метеорологи в багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен. Це явище має наприкінці 2024 року принести похолодання.