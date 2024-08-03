Прогноз погоди на 4 серпня від Укргідрометцентру

Люди йдуть під зливою. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні у неділю, 4 серпня, очікується погода з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують дощі та місцями грози в деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 4 серпня

Завтра буде мінлива хмарність: дощі, подекуди з грозами пройдуть по низці областей.

Вночі на Чернігівщині та Сумщині очікуються значні дощі, а вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди прогнозують невеликий дощ.

За словами синоптиків, завтра буде південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Водночас у південних областях пориви місцями сягнуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +17...+22 °С, в західних та північних областях +12...+17 °С. Вдень +22...+27 °С, у південно-східній частині — +27...+32 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 4 серпня

Завтра у всіх областях України, окрім більшості західних, Житомирської, Чернігівської та Одеської, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 4 серпня

Завтра у Київській області буде мінлива хмарність, вночі пройде помірний дощ. Вдень місцями можливий невеликий дощ, подекуди очікується гроза.

Вітер прогнозують переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °С, вдень — +22...27 °С.

Водночас у столиці день пройде без опадів, вночі буде +15...+17 °С, а вдень +23...+25 °С.